وزارة الدفاع تعلن استمرار فتح باب التوظيف على 3569 وظيفة.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع استمرار فتح باب التوظيف على 3569 وظيفة متنوعة، للعمل بالمنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة (الشمالية، الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية) .
جهات العمل:
– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض
– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل
– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم
– مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية
– مستشفى القوات المسلحة بالشمالية
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بجازان
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة
– الإخلاء الطبي الجوي
– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
– كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية
– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية
– مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف
– مستشفى القوات المسلحة بجازان
التخصصات المطلوبة:
– وظائف إدارية ومساندة
– الطب (جميع التخصصات)
– التمريض (جميع التخصصات)
– الخدمات الطبية المساندة (جميع التخصصات)
– الصحة العامة
– إدارة المستشفيات
– التعليم الصحي
– الطيارين
– صيانة الطائرات
– وظائف وتخصصات أخرى.
طريقة التقديم:
التقديم عن طريق المنصة الموحدة للتوظيف:( هنا ) والذي يستمر حتى الجمعة 1444/3/4هـ.