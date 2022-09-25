الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزارة الدفاع تعلن استمرار فتح باب التوظيف على 3569 وظيفة.. رابط التقديم
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وزارة الدفاع تعلن استمرار فتح باب التوظيف على 3569 وظيفة.. رابط التقديم

وزارة الدفاع تعلن استمرار فتح باب التوظيف على 3569 وظيفة.. رابط التقديم

وزارة الدفاع تعلن استمرار فتح باب التوظيف على 3569 وظيفة.. رابط التقديم
٠٨:١٢:٣٢ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع استمرار فتح باب التوظيف على  3569 وظيفة متنوعة، للعمل بالمنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة (الشمالية، الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية) .

جهات العمل:

– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة

– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم

– مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية

– مستشفى القوات المسلحة بالشمالية

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

– مستشفى القوات المسلحة بجازان

– مستشفى القوات المسلحة بشرورة

– الإخلاء الطبي الجوي

– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر

– كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

– مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف

– مستشفى القوات المسلحة بجازان

التخصصات المطلوبة:

– وظائف إدارية ومساندة

– الطب (جميع التخصصات)

– التمريض (جميع التخصصات)

– الخدمات الطبية المساندة (جميع التخصصات)

– الصحة العامة

– إدارة المستشفيات

– التعليم الصحي

– الطيارين

– صيانة الطائرات

– وظائف وتخصصات أخرى.

طريقة التقديم:

التقديم عن طريق المنصة الموحدة للتوظيف:( هناوالذي يستمر حتى الجمعة 1444/3/4هـ.

الكلمات الدلالية:
السعودية فرص عمل وزارة الدفاع وظائف شاغرة

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