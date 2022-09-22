باستثمار 2 مليار ريال وتوفير 6 آلاف وظيفة.. “موانئ المملكة” تواصل مسيرة التطوير والتنمية

تواصل – واس:

تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 92، تُواصل الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تحقيق إنجازاتها وبدعم القيادة الحكيمة غير المحدود؛ حيث كثفت جهودها لتحقيق التنوع الاقتصادي ومواكبة الخطط التنموية العملاقة.

5 مناطق لوجستية واستثمار 2 مليار ريال وتوفر 6 آلاف فرصة عمل

وأعلنت “موانئ”، أنها وقعت اتفاقيات استثنائية لإنشاء 5 مناطق لوجستية واعدة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تُناهز 2 مليار ريال وتوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، مؤكدة أنها أطلقت:

1 – تشغيل محطة تموين السفن بالوقود بميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

2 – تقديم خدمة إمداد وتزويد احتياجات السفن من الوقود على مدار الساعة.

3 – خدمة نقل المنتجات النفطية من سفينة إلى أخرى بميناء الملك فهد الصناعي.

4 – التخطيط لتصنيع ثلاث رافعات حاويات ساحلية جديدة يُمكنها استقبال السفن الضخمة والمتطورة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكامل الإنتاجية والكفاءة العالية.

خطط إستراتيجية طموحة لتطوير قطاع بحري مزدهر

وأضافت أنها تستكمل خططها الإستراتيجية الطموحة لتطوير قطاع بحري مزدهر ومستدام يدعم الطموحات الاقتصادية للمملكة، عبر:

1 – إضافة أكثر من 7 خدمات جديدة للشحن الملاحي تربط موانئ المملكة بموانئ إقليمية وعالمية.

2 – توقيع 3 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة الأداء التشغيلي وتعزز جودة موانئ المملكة.

3 – ترسخ تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية.

موانئ المملكة تتصدر 370 ميناءً عالميًا

كما أكدت أنها طبقت نماذج عمل تنافسية تعزز الإنتاجية والاستدامة؛ أسفرت عن ارتفاع التصنيف الدولي لأداء شبكة الموانئ السعودية وتحقيق الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا، بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المرتبة الرابعة عشرة، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م.

نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والموانئ

وأشارت إلى أن المملكة تشهد نقلات نوعية في قطاع النقل البحري والموانئ تستند إلى ركائز رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ومبادراتها الطموحة لترسيخ ريادتها الدولية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

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