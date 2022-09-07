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الحوثي يحرض أنصاره على قتل والديهم وأشقائهم .. تفاصيل مروعة
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الحوثي يحرض أنصاره على قتل والديهم وأشقائهم .. تفاصيل مروعة

الحوثي يحرض أنصاره على قتل والديهم وأشقائهم .. تفاصيل مروعة

الحوثي يحرض أنصاره على قتل والديهم وأشقائهم .. تفاصيل مروعة
١٢:٣٦:٣٣ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في واحدة من أخطر عمليات التحريض التي تنتهجها جماعة الحوثي في اليمن؛ قامت الميليشيا المارقة بتحريض المنضمين تحت لواءها على قتل كل من يخالفهم حتى لو كانوا والديهم والأشقاء والأقربين منهم.

وبحسب صحيفة “الوطن”؛ يقوم عبدالملك الحوثي بغسل عقول هؤلاء الشباب بحيث يكون الولاء الكلي والطاعة الكاملة له، حتى تصل إلى درجة أن يكون أحب إليهم من كل ما في الوجود، وأن تكون طاعته مقدمة على طاعة الأب والأم.

هذه الطريقة ليست بدعا على الحوثي؛ فقد انتهجها والده من قبل بدر الدين الحوثي وأخوه حسين الحوثي، في إقناع من حولهم أن الولاء والسمع لهم هو أبرز الأهداف.

وعلى هذا يمنحون من يدينون بالولاء المطلق لهم مميزات وحوافز، ومرتبات وهدايا خاصة ومختلفة مستغلين المساكين والفقراء.

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جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي قتل الوالدين مليشيا الحوثي مليشيا مارقة

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