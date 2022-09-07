“الأرصاد” يتوقع ظهور السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

حركة الرياح

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 25- 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الجنوبي والأوسط.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

تنبيهات بشأن حالة الطقس في مكة والمدينة

كما أصدر المركز، تنبيهات بشأن حالة الطقس في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وقال إن مكة المكرمة ستشهد ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية، وتحديدًا على كل من “الشعيبة، ثول، جدة، رابغ”، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الأربعاء.

وفي منطقة المدينة المنورة، تشمل الحالة الجوية رياحًا نشطة وأتربة مثارة تتسبب في ارتفاع الموج، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على كل من “الرايس وينبع”، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، بمشيئة الله.

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