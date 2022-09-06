4 محظورات.. النيابة تحذر: «التستر» جريمة توجب التوقيف

تواصل- فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة في بيان لها، من جريمة كبيرة توجب التوقيف وتطبيق النظام، وهي التستر على شخص غير سعودي أو مستثمر في ممارسة نشاطًا اقتصاديًا بالمملكة.

وقالت النيابة العامة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” يقصد بالتستر طبقا لنظام مكافحة التستر اتفاق يُمكِّن من خلاله السعودي أو المستثمر المرخص له شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته”.

وأوضحت النيابة العامة، أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتابعت: يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

1- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس – لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.

2- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته وذلك من خلال الشخص الممكن له.

3- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.

4- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك غدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

ويعلن الأمن العام بشكل شبه يومي عن ضبط مواطنين متسترين على غير سعوديين يمارسون أنشطة اقتصادية.