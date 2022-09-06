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الأمن البيئي يضبط 8 مخالفين لإشعالهم النار في هذه الأماكن

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الأمن البيئي يضبط 8 مخالفين لإشعالهم النار في هذه الأماكن

الأمن البيئي يضبط 8 مخالفين لإشعالهم النار في هذه الأماكن
٠٩:٠٦:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبط  8 مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنتزه السودة.

جاء ذلك في تصريحات على لسان المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، لوسائل إعلام محلية.

العقوبة 3 آلاف ريال

وقال العتيبي إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليهم، مشيرًا إلى أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.

وطالب العتيبي كافة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ المزيد:

3 آلاف ريال غرامة.. “الأمن البيئي” يوضح عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة

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الكلمات الدلالية:
إشعال النار الأمن البيئي البيئة النار منتزه السودة

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