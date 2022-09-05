الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
في هذه المجالات.. “تقنية رفحاء” تُعلن عن التقديم على وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين
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في هذه المجالات.. “تقنية رفحاء” تُعلن عن التقديم على وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين

في هذه المجالات.. “تقنية رفحاء” تُعلن عن التقديم على وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين
٠٨:١٣:١٥ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت كلية التقنية بمحافظة رفحاء ممثلةً بوكالة شؤون المتدربين بالكلية أمس، عن إتاحة التسجيل في وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين في المجالات المتاحة بالكلية، مشيرة أن المجالات تشمل:

1 –  التصوير الفوتوغرافي.

2 – النشاط الرياضي.

3 – النشاط الثقافي.

4 – الصالة الرياضية.

5 – التدريب والخدمات.

6 – النشاط الديني.

7 – النشاط التطوعي.

تحقيق الأهداف

وأوضحت أن برنامج التشغيل الطلابي، تأتي ضمن البرامج التي تقدمها الكلية لتعزيز دورها في التطوير والتدريب، ويتضمن تشغيل المتدربين داخل مرافق الكلية بنظام الساعات، وتتيح لهم فرصة لاستغلال أوقات فراغهم وإبراز مواهبهم وإكسابهم الكثير من المهارات من خلال ممارسة العمل وتحمل المسؤولية للإسهام في صقل شخصية المتدرب وتحقيق الأهداف لتنمية قدراتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات.

في الوقت نفسه، كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها تعمل من خلال فرق عمل ولجان تخصصية شارك فيها 2457 مختصًا، على مراجعة وتطوير أقسام وتخصصات الكليات التقنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن هذا يأتي ضمن مشروع شامل للتحول إلى النظام الثلثي لكافة التخصصات التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، مؤكدة أنه تم تحديث 31 تخصصًا و15 قسمًا بالكليات التقنية للبنين والبنات، وأن عدد تخصصات المؤسسة في جميع برامجها قد تجاوزت 580 تخصصًا.

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الكلمات الدلالية:
التدريب التقني والمهني الكليات التقنية رفحاء وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين

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