بعد كسر طالب لجمجمة زميله.. استشاري يوجه هذه النصائح لمدراء المدارس والمعلمين

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد الدكتور عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم، على أهمية التوعية الصحية بين الطلاب في المدارس، وذلك إثر إصابة طالب بكسر في الجمجمة بعد مشاجرة مع زميله في مدرسة بحي طويق في الرياض.

وعبر مداخلة له على قناة “الإخبارية”، قال الذايدي: “إنه يجب على مديري المدارس والمعلمين تفعيل دور التوعية الصحية بين الطلاب”.

وأوضح الذايدي أن هناك تعاون بين وزارة التعليم ووزارة الصحة، ولكن الدور المهم على مدارء المدارس والمعلمين في تفعيل التوعية بين الطلاب.

وتعرض الطالب أسامة الغامدي، لحادث مؤسف في الفصل الذي يدرس به داخل مدرسته “البديعة الابتدائية” بالرياض حي طويق؛ حيث كسرت جمجمته وتحول إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تسبب عريف الفصل بكسر في جمجمة الغامدي، حيث أصيب الطالب أسامة الغامدي بكسر في الجمجمة بعد طلبه الخروج لدورة المياه من العريف وتم دفعه وضربه، وسقط على الأرض وتشنج، ولم يتم إسعافه في حينه، ما تسبب له بكسر في الجمجمة ونزيف.

وذكرت والدته قائلة: “أسامة طلب من زميله الذي عينه المعلم عريفًا للفصل أن يذهب إلى دورة المياه، ولكن قابله زميله بالرفض ثم حمله من الخلف وطرحه أرضا، مما أفقده الوعي وأصابه بكسر في الجمجمة ونزيف”.

وفي النهاية أكدت أن ابنها خضع اليوم لعملية جراحية، وأن وضعه الصحي بالعناية المركزة مستقر والحمد لله.