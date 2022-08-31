10 إجازات مطولة للطلاب في العام الدراسي الجديد.. تعرف عليها

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يشمل العام الدراسي الجديد 1444هـ 10 إجازات، منها 5 إجازات مطولة، بالإضافة إلى إجازتي نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وكذلك إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وأخيرًا إجازة عيد الفطر المبارك.

الإجارزة الأولى بعد عودة الدراسة

ويحصل طلاب وطالبات المملكة مدارس في المناطق والمحافظات، بعد 21 يوماً، على أول إجازة مدرسية مطولة خلال العام الدراسي الجديد.

وستكون الإجازة بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة، وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر صفر الحالي، وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة الجمعة والسبت.

بيان التقويم الدراسي

1- إجازة اليوم الوطني (يومي الأربعاء والخميس) 25/02/1444 الموافق 21/09/2022

2- إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/03/1444 الموافق 16/10/2022

3- إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/04/1444 الموافق 10/11/2022

4- بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 30/04/1444 الموافق 24/11/2022

5- إجازة نهاية أسبوع مطولة (الفصل الدراسي الثاني) 24/05/1444 الموافق 18/12/2022

6- إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/06/1444 الموافق 15/01/2023

7- إجازة يوم التأسيس (يومي الأربعاء والخميس) 02/08/1444 الموافق 22/02/2023

8- بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444 الموافق 02/03/2023

9- بداية إجازة عيد الفطر 22/09/1444 الموافق 13/04/2023

10- إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/11/1444 الموافق 28/05/2023

وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 04/12/1444 الموافق 22/06/2023، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقويم الدراسي عبر موقع وزارة التعليم، الرابط ( هنا ).

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