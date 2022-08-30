بينهما رجل أعمال.. صاعقة تقتل راكبي دراجتين في جبال الألب

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تسببت صواعق برق في مقتل إيطاليين اثنين كان على متن دراجتين كهربائيتين، وذلك في جبال الألب الإيطالية بالقرب من مدينة تورين.

ووفقا للصحف الإيطالية، فقد عثر سائق سيارة كان يعبر في المنطقة على الجثتين وهما لرجلين يبلغان من العمر 53 و55 عاماً على التوالي.

وفي التفاصيل، كان الرجلان يركبان دراجتين جبليتين تعملان بالكهرباء ويمارسان الرياضة قبل أن يصعقهما البرق على ارتفاع أكثر من 2300 متر عن سطح البحر.

وعلق خبير على الحادث بقوله : “إن بطاريات الدراجات الكهربائية تزيد من مخاطر التعرض للصواعق”، وفقا لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية.

يذكر أن أحد الضحيتين وهو رجل أعمال معروف في إيطاليا كان يدير شركة عائلية مشهورة بصناعة خبز “البانيتوني” الإيطالي تأسست عام 1927.