الحرائق تلتهم جميع المقرات التابعة للحرس الثوري في العراق (فيديوهات)

تواصل ـ فريق التحرير:

يؤكد ما يحدث الآن في عموم المحافظات العراقية أن تغلغل دولة الملالي ونظام الفقيه يلفظان أنفاسهما الأخيرة في العراق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحظات استهداف مقرات مليشيات العصائب التابعة للحرس الثوري الايراني الإرهابي بالحرق والتخريب في عموم العراق.

في البصرة:

وثقت لقطات فيديو لحظات استهداف مقر مليشيات العصائب التابعة للحرس الثوري الايراني في محافظة البصرة، عن طريق الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

كما تم تداول فيديوهات، ونشرت وسائل إعلام مختلفة، مساء أمس الإثنين، أنباء عن حرق مقر حزب الدعوة التابع لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في بابل جنوب العراق.

منطقة المدائن:

وتظهر فيديوهات أخرى ما تم حرقه من مقار تابعة لعصائب الحرس الثوري الإرهابي الإيراني في منطقة المدائن جنوب شرق بغداد.

منظمة بدر:

نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما يوثق الهجوم على مقرات منظمة بدر في عموم المحافظات العراقية؛ فيما أكدت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصدر في الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء.

كما نشرت وسائل إعلام مختلفة ، أمس الإثنين، أنباء عن حرق مقر حزب الدعوة التابع لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في بابل جنوب العراق.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا فيديو يظهر طائرة هليكوبتر من نوع Mi-17 تخرج من المنطقة الخضراء وتتجه لجهة غير معلومة.

وبحسب الفيديو المتداول تظهر أصوات الحشود على الأرض التي تنادي على رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وتنعته بالجبان الهارب.

واقتحم عشرات المتظاهرين من التيار الصدري، القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصدر في الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء.

وأوضحت أن هذا جاء بعد لحظات من إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم.

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وقبلها، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه قرر اعتزال العمل السياسي وبشكل نهائي.

وأكد الصدر غلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر، مع غلق الصفحات التابعة للتيار على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حاول أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي، اجتياز الحاجز الأمني والتوجه صوب الجسر المعلق.

وفي مقطع فيديو بثته قناة العربية، اقتحم أنصار التيار الصدري قاعات القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء في بغداد، حتى وصلوا إلى غرفة الرئيس.