نصائح لانتشال الأطفال من كارثة الإدمان الإلكتروني

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حذر د. مصطفى أبوسعد استشاري نفسي وتربوي، من خطورة ترك الأطفال مع وسائل التواصل الإلكترونية لفترات طويلة، أو ما يمكن أن نطلق عليه “الإدمان الإلكتروني”.

ونصح أبو سعد، الوالدين وأولياء الأمور بالاهتمام بتعليم الأطفال وانتشالهم من الإدمان الإلكتروني بالقراءة والرياضة والعلم.

وقال أبوسعد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ممكن للكتاب والقراءة والعلم والتعلم أن يساهم بقوة في انتشال أبنائنا من كارثة الإدمان الالكتروني”.

ويحذر الخبراء من خطورة الإدمان الإلكتروني على الأطفال ومستوى تحصيلهم الدراسي خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بعد أيام قليلة.

ومع اقتراب العودة للمدارس، ينصح الخبراء بالعمل على تنظيم يوم الطفل، خاصة من ناحية النوم والاستيقاظ مبكرًا، حتى يستطيع التحصيل والمذاكرة بتركيز ودون أي توتر.

وفي هذا السياق، قدم موقع WikiHow الأمريكي، عددًا من النصائح التي ستساعد على جعل الطفل يخلد في النوم مبكرًا.

– الاستحمام بالماء الدافئ

يساعد الاستحمام الدافئ على استرخاء العضلات، ودخول الطفل في حالة من النوم.

– تهيئة أجواء المنزل

خاصة غرفته أو غرفة المعيشة، يفضل تقليل إضاءة الغرفة مع تشغيل إضاءة بسيطة، كما يفضل إعطاء مهلة للطفل حوالي 15 دقيقة لكي يستعد للنوم.

– تحديد موعد النوم والاستيقاظ

لكي يتم تدريب الساعة البيولوجية للجسم مع العودة للمدارس، بالتالي لا تعاني من هذه المشكلة طوال العام الدراسي.

– ضوء الصباح

كشفت الدراسات أن ضوء الصباح يساعد الأطفال على الاستيقاظ، الذي يجعلهم يشعرون بالحماس والنشاط، بالتالي يرغب في الاستيقاظ على الفور.

– التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية بعد العودة من المدرسة، حيث تجعل الطفل يشعر بالإرهاق البدني، والرغبة الشديدة في النوم، بالتالي ستجده غير مرحب بالسهر.

– الابتعاد عن القيلولة

لا ينصح بالنوم في منتصف اليوم أو عند العودة من المدرسة، هذه الخطوة تجعل الطفل مستيقظًا في المساء.

– تناول الأطعمة الصحية

يفضل اختيار بعض الأطعمة الصحية الخالية من الزيوت والسكريات، ويفضل إطعامه الخضراوات مع نوع من البروتين، بجانب الفواكه أو العصائر الطبيعية.

– احذر الكافيين

كالشاي بالحليب أو المشروبات الغازية، التي تحتوي على نسبة من الكافيين، الذي يؤثر على نوم الطفل ويبقيه مستيقظًا.