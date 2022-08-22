“حماية المستهلك” تحذر المدارس الأهلية من إجبار أولياء الأمور على هذا الأمر

تواصل- فريق التحرير

حذرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الاثنين، المدارس الأهلية من إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد، أو احتكار الزي المدرسي؛ وذلك بعد رصدها عدة شكاوى.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على تويتر، أنها رصدت شكوى أولياء الأمور من عمليات احتكار الزي المدرسي، لدى متجر معين وبمبالغ مرتفعة.

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وأكدت أنه لا يحق للمدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي، من متجر محدد، أو احتكار الزي المدرسي.

وأضافت: “يجب أن تكتفي المدارس بتسليم أولياء الأمور التصميم ولون الزي لكل مرحلة، ولولي الأمر خيار توفيره من أي متجر يناسبه”.

وطالبت الجمعية أولياء الأمور، عند ملاحظة هذه الممارسة أو غيرها، تقديم شكوى عبر مركز خدمة المستهلك على الرابط التالي (اضغط هنا).