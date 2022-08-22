حرائق الجزائر.. ارتفاع حصيلة الضحايا لـ 43 قتيلاً

تواصل- وكالات

ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر إلى 43 قتيلاً، بحسب ما أفادت قيادة الدرك الوطني الإذاعة الجزائرية الاثنين.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصًا في الحرائق التي طالت 14 ولاية أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس، لكن الحصيلة الجديد بحسب القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية نقلاً عن قيادة الدرك الوطني.

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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 41 قتيلًا و161 مصابًا

وأوضحت قيادة الدرك الوطني أن “عملية التعرّف على الجثث مستمرة”، ما يرشح الحصيلة للارتفاع.

وحول التحقيقات القضائية الجارية بشأن أسباب الحرائق، ذكرت قيادة الدرك الوطني أنها أوقفت “13 شخصًا يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة” دون توضيحات أكثر.

وأعلنت الحماية المدنية من جهتها أنها قامت خلال 24 ساعة (السبت إلى الأحد) بإخماد 31 حريقًا في مناطق مختلفة من الجزائر.

وكلّ صيف، يشهد شمال البلاد حرائق حرجية، لكن هذه الظاهرة تتفاقم سنة تلو أخرى بفعل التغيّر المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحرّ.

ويرى خبراء أن نقص التجهيزات وخصوصًا الطائرات وكذلك عدم تحصين الغابات بالشكل الجيد، هي من أهم الأسباب التي تتسبّب في اندلاع الحرائق.