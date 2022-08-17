حادث تصادم بين حافلة وشاحنة يسقط 10 مصابين في مكة المكرمة

تواصل- فريق التحرير:

وقع حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بالعاصمة المقدسة، ما تسبب في إصابة 10 أشخاص، حالتهم ما بين متوسطة وخطيرة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلة تابعة لإحدى شركات النظافة بالعاصمة المقدسة وشاحنة ثقيلة في أحد أحياء مكة.

وفور تلقي البلاغ هرعت إلى الموقع 4 فرق إسعافية مع قائد ميداني وعند وصولهم تبين وجود 10 إصابات مختلفة 8 منها إصابات بسيطة و اثنتان متوسطة الخطورة.

وقد جرى على الفور تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع وجرى نقلهم على الفور إلى مستشفى حراء العام وإلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.