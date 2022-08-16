الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مجددا.. اندلاع حريق هائل بصوامع القمح داخل مرفأ بيروت (صور)
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دولي

مجددا.. اندلاع حريق هائل بصوامع القمح داخل مرفأ بيروت (صور)

مجددا.. اندلاع حريق هائل بصوامع القمح داخل مرفأ بيروت (صور)
١١:٥٦:٥٢ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، أسفل صوامع القمح في مرفأ بيروت، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف في المرفأ المنكوب منذ سنتين.

فيما كشفت صور متداولة عن تزايد الإنحناء في صوامع القمح، الأمر الذي يُنذر بسقوطها قريبا، فيما أشار محللون إلى  أن النيران المندلعة قد تُسرع هذا السقوط.

ومنذ أقل من شهر سقط جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت المتضررة من انفجار أغسطس 2020، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقالت الوكالة الوطنية وقتها إن “الجزء الذي سقط هو الأكثر هشاشة منذ وقوع الانفجار وكان سقوطه متوقعا”.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تساقط جانب من الصوامع، وتصاعد سحب من الغبار الكثيف.

الكلمات الدلالية:
انفجار المرفأ حريق هائل صوامع القمح مرفأ بيورت

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