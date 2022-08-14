الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
استهداف مستودعات لميليشيا حزب الله بمنطقة طرطوس السورية
235 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال 72 ساعة
بالفيديو.. سيول وأمطار غزيرة تغلق طريق المدينة تبوك السريع
وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية» في عدة تخصصات
بالفيديو.. نفوق المئات من الأبقار في إيطاليا.. ماذا يحدث في أوروبا
المستندات المطلوبة من المتقدمين لوظائف التعليم عند المقابلة

دولي

استهداف مستودعات لميليشيا حزب الله بمنطقة طرطوس السورية

استهداف مستودعات لميليشيا حزب الله بمنطقة طرطوس السورية
١٠:٠٥:٠٧ م، الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف المرصد السوري أن المنطقة التي تم استهدافها في المنطقة طرطوس البحرية بسوريا، تحتوي على مستودعات لميليشيا حزب الله.

وبحسب المرصد السوري؛ فقد استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني عدة مواقع عسكرية للجيش السوري والميليشيات الإيرانية في ريف طرطوس.

من جانبها؛ أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في نبأ عاجل لها ، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة طرطوس، مشيرةً إلى أن السلطات تجري تحقيقا بشأن طبيعة تلك الانفجارات وأسبابها.

وأكدت الوكالة في وقت لاحق أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس الساحلية.

وفي الشهر الماضي، أفاد بيان عسكري لوزارة الدفاع السورية أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف طرطوس مخلفا جريحين مدنيين اثنين.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، قامت قوات الاحتلال الصهيوني بشن مئات الغارات الجوية على جارتها استهدفت من خلالها القوات الإيرانية ومليشيات حزب الله اللبناني.

الكلمات الدلالية:
طرطوس قوات الاحتلال منطقة طرطوس ميليشا حزب الله

مواد ذات صلة

المزيد
الاتحاد الأوروبي يحذر من «هواوي».. واليابان توقف منتجاتها

الاتحاد الأوروبي يحذر من «هواوي».. واليابان توقف منتجاتها

منذ 4 سنوات
المتحدث باسم القذافي يقول إنه يحشد قواته وسوف يحرر كل المدن الليبية

المتحدث باسم القذافي يقول إنه يحشد قواته وسوف يحرر كل المدن الليبية

منذ 11 سنة
مقتل قائد الدراجات النارية للحوثيين في اليمن

مقتل قائد الدراجات النارية للحوثيين في اليمن

منذ 5 سنوات
رئيس الوزراء التركي: روسيا تلوح بحرب عالمية لإثارة التوتر

رئيس الوزراء التركي: روسيا تلوح بحرب عالمية لإثارة التوتر

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *