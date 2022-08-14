استهداف مستودعات لميليشيا حزب الله بمنطقة طرطوس السورية

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف المرصد السوري أن المنطقة التي تم استهدافها في المنطقة طرطوس البحرية بسوريا، تحتوي على مستودعات لميليشيا حزب الله.

وبحسب المرصد السوري؛ فقد استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني عدة مواقع عسكرية للجيش السوري والميليشيات الإيرانية في ريف طرطوس.

من جانبها؛ أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في نبأ عاجل لها ، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة طرطوس، مشيرةً إلى أن السلطات تجري تحقيقا بشأن طبيعة تلك الانفجارات وأسبابها.

وأكدت الوكالة في وقت لاحق أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس الساحلية.

وفي الشهر الماضي، أفاد بيان عسكري لوزارة الدفاع السورية أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف طرطوس مخلفا جريحين مدنيين اثنين.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، قامت قوات الاحتلال الصهيوني بشن مئات الغارات الجوية على جارتها استهدفت من خلالها القوات الإيرانية ومليشيات حزب الله اللبناني.