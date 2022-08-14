شهود عيان يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتل الإرهابي عبد الله الشهري في جدة

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ضربة أمنية قوية وجهتها رئاسة أمن الدولة للإرهابيين لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وكان مقتل الإرهابي عبدالله بن زايد البكري الشهري، رسالة بأنه لن يكون أحدٌ بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع.

وكشف عدد من شهود العيان، عن تفاصيل حادثة هلاك المطلوب رقم 4 في قائمة المطلوبين الـ9، عبدالله عبدالرحمن البكري الشهري، مستعيدين جريمته بقتل نفسه وتعمده الإضرار بكل الموجودين، وفق “عكاظ”.

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شهاد عبدالستار، يعمل في مجال الخياطة، قال: “عند الساعة (10:00) من مساء الأربعاء 12/‏1/‏1444 كنت داخل محلي كالمعتاد، ولم يكن هناك أي شيء مريب، ولم يلفت انتباهي أي أمر، وسمعت صوت دوي كبير أعقبه سقوط زجاج مبنى أمامنا مباشرة، وارتعبت من الخوف، ولم أتحرك من محلي، وفجأة تحول الشارع إلى خلية من الحركة بعد انتشار رجال الأمن بشكل سريع، وطلبوا مني إغلاق المحل حفاظًا على حياتي، خلال ذلك عرفنا أن شخصًا قام بتفجير نفسه مستخدمًا حزامًا ناسفًا”.

أما عبده قائد (عامل يمني)، فأوضح أنه كان يقف أمام موقع عمله، وفجأة سمع دوي انفجار هائل هرع بعده للداخل للاحتماء، وبعد لحظات بدأ يتابع سيارات الشرطة التي هرعت إلى المكان، لافتًا أنه سمع دوي انفجار ترافق مع سقوط زجاج المبنى المجاور لموقع الحادثة، وأصم آذانهم للحظات.

وكان المختص في الشأن الأمني اللواء الدكتور بركة الحوشان، كشف سبب قيام الإرهابي عبدالله الشهري بتفجير نفسه قبل القبض عليه.

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وأوضح الحوشان، خلال مداخلة له مع نشرة النهار على قناة “الإخبارية”، أن سبب تفجير الإرهابي نفسه لأنه لا يريد تسليم نفسه للجهات الأمنية والإدلاء بأي معلومات.

وأكد أن الإرهابي يعتقد أنه وعاء معلومات يستفاد منه، وعندما يفجر نفسه كأنه يمتنع عن عملية التسليم حماية لزملائه الإرهابيين.

وشدد على أن أجهزة الأمن ستظل تطارد المطلوبين ومحاربة مثل هذه الأفكار المتطرفة والتخريبية.