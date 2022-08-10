بقيمة 6.9 مليار دولار.. إيلون ماسك يقرر بيع أسهم في “تسلا”

تواصل – فريق التحرير:

تخلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن جزء من حصته في شركة “تسلا”، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، وباع ماسك ما قيمته أكثر من 6.9 مليار دولار من أسهم شركة تسلا، وفقًا لإيداعات جديدة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وتأتي عمليات البيع بعد أسابيع من محاولة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سحب اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر وما أتبع ذلك من دعوى قضائية ضد الشركة، حسب “الاقتصادية”.

وعلى صعيد آخر، كانت المعركة القضائية بين ماسك، وموقع التغريدات الأشهر “تويتر” بدأت خلال الشهر الماضي، بعد تراجع مالك “تسلا” عن صفقة الاستحواذ على “تويتر” لتقرر الشركة مقاضاته والاستعلام عن أصوله البنكية.

اقرأ أيضًا:

إيلون ماسك يتملص من المحاكمة بسبب صفقة «تويتر»

«تويتر» يكسب الجولة الأولى ضد الملياردير إيلون ماسك

يشار إلى أنه قبل أقل من أربعة أشهر، قال ماسك إنه لم يعد يخطط لبيع أسهم تسلا بعد الآن بعد بيع ما قيمته 8.5 مليار دولار من الأسهم في أعقاب صفقة تويتر.

وباع ماسك الآن نحو 32 مليار دولار من أسهم تسلا في الأشهر الـ 10 الماضية، وفقًا لـ”بلومبرج”.