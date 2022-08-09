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السجن والتشهير والإبعاد لمقيمين تورطا في هذه الجريمة بمنطقة الجوف
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محليات

السجن والتشهير والإبعاد لمقيمين تورطا في هذه الجريمة بمنطقة الجوف

السجن والتشهير والإبعاد لمقيمين تورطا في هذه الجريمة بمنطقة الجوف
٠١:١٦:٥٣ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قامت وزارةُ التجارة بالتشهير بمقيمين من الجنسية الهندية والبنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

وثبت على المقيمين تورطهما في تحويل مقر السكن الخاص بهما إلى مستودع لتخزين اللحوم والأغذية الفاسدة مجهولة المصدر بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف.

ونشرت الوزارة الحكمَ القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا ضد المخالفين، المتضمن تغريمهما وسجنهما لمدة ثلاثة أشهر؛ والإبعاد عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما، إلى جانب مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.

وضبطت الفرق الرقابية أكثر من 2000 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية.

كما صادرت الفرق الرقابية الكميات المضبوطة، وقامت بإتلافها وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

وحثت الوزارة عمومَ المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

الكلمات الدلالية:
السجن والتشهير لحوم فاسدة مقيمان وزارة التجارة

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