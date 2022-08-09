مفاجأة.. تايوان تكشف سر المناورات العسكرية الضخمة للصين

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كشفت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم، أن الصين تستخدم المناورات العسكرية للإعداد للغزو.

وأوضح وزير الخارجية التايواني، أن الصين تستخدم المناورات العسكرية للإعداد للغزو، لافتًا إلى أن السفن الحربية الصينية تبقي على عملياتها شرق الجزيرة، مؤكدًا بقاء نحو 20 سفينة حربية صينية وتايوانية متمركزة قرب الخط المتوسط.

وأضاف أن تايوان بدأت مناورات بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية في محاكاة لصد هجوم صيني محتمل، وأن من حق بلاده إقامة علاقات مع المجتمع الدولي وليس للصين الحق في التدخل، مؤكدًا أن المناورات العسكرية الصينية انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في تايوان إجراء مناورات دفاعية ردًا على التدريبات العسكرية الصينية، مؤكدة أنها لن تخاف أو تتراجع في وجه الترهيب العسكري الصيني، بكل ما تمتلكه من قوة.

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وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن التدريبات العسكرية الصينية تؤثر على “التشغيل الطبيعي لطرق الطيران الدولية”، لافتة إلى أنها تعاملت بهدوء مع المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة، مؤكدة أن ما لا يقل عن 66 طائرة صينية نفذت طلعات في مضيق تايوان، مع مناورة 14 سفينة صينية قرب الحدود، ودخول 22 طائرة صينية مقاتلة منطقة الدفاع الجوي الخاصة.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الصيني، أن التدريبات العسكرية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان ستستمر اليوم.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن قرار الصين المفاجئ بتمديد المناورات العسكرية حول تايوان، والتي كانت من المفترض أن تنتهي الأحد، تشير إلى احتمال تحول المناورات إلى اجتياح فعلي للجزيرة.