قلعة شمسان.. جدران تفوح بعبق التاريخ

تواصل- فريق التحرير

نشر حساب دارة الملك عبد العزيز على “تويتر”، فيديو لقلعة (شَمَسَان) والتي تعد أحد الاستحكامات العسكرية في مدينة أبها.

وأوضح الحساب أنه جرى استحداثها لتأمين الطرق القادمة من الشمال، وهي الآن شاهدة تبوح للدارسين والمهتمين بالكثير من المعلومات الكامنة بين جدرانها وفي زواياها.

قلعة شمسان التي تقع في شمال شرق أبها، تعد إحدى الوجهات المميزة لعشاق الأماكن التاريخية في منطقة عسير.

شيدت القلعة قبل أكثر من 100 عام على قمة جبل شمسان المرتفع 2200 متر فوق سطح البحر. وتبلغ المساحة الإجمالية للقلعة حوالي 5389 مترًا مربعًا وهي ذات أرض صخرية غير مستوية، ويأخذ تخطيطها شكلًا غير منتظم.

ويوجد في ركن القلعة الشمالي برج دائري. ويقع مدخل القلعة في منتصف السور الجنوبي الغربي المطل على مدينة أبها.

ويؤدي المدخل إلى ممر مسقوف تفتح عليه حجرتان من جهتيه اليمنى واليسرى مخصصتان للحرس. وشهدت القلعة في الأعوام الأخيرة مشروعات ترميم وإعادة تأهيل متعددة من أبرزها مشروع أمانة منطقة عسير لتطوير محيط القلعة لتكون معلمًا سياحيًا مهمًا في مدينة أبها تشمل بناء الجدران الحجرية، ورصف مسارات المشاة، وإنارة القلعة، وإعادة سفلتة الطرق المحيطة بها، وتنظيم المواقف.