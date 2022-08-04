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الموارد البشرية: رصد عدد من المخالفات داخل مكتب استقدام مخالف بالرياض

الموارد البشرية: رصد عدد من المخالفات داخل مكتب استقدام مخالف بالرياض
٠١:٣١:١٢ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد المتحدث أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض نفذت زيارة تفتيشية لأحد المكاتب التجارية في شمال مدينة الرياض، يعمل في نشاط غير المرخص له ويديره ثلاثة وافدين من جنسية عربية على مهنة سائق.

وأضاف آل حماد، في سلسلة تغريدات في “تويتر”، أنه تم رصد عدد من المخالفات منها: ممارسة نشاط تسويق ونقل خدمات العاملات المنزليات وإيوائهن دون ترخيص لذلك النشاط، إضافة لوجود (8) عاملات منزليات من جنسيات مختلفة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وملاحظة وجود شبهة اتجار بالأشخاص، اتخذت على إثرها الإجراءات النظامية.

وشدد متحدث الموارد البشرية، على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل السعودي، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

الكلمات الدلالية:
استقدام الرياض الموارد البشرية

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