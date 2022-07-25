الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الصحة” تُعلن تسجيل 462 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 767 حالة
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“الصحة” تُعلن تسجيل 462 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 767 حالة

“الصحة” تُعلن تسجيل 462 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 767 حالة
١٢:٢٦:١٥ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، أنها سجلت اليوم الأحد 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 767 حالة، ووفاة واحدة.

وحسب بيان إحصاء الوزارة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 808,053 حالة، من بينها 6,608 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، مؤكدة أن الحالات الحرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضاف البيان، أن إجمالي حالات التعافي بلغ  792,205 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,240 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
حالات التعافي فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة

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