الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“جوجل” تحظر 50 تطبيقًا على “أندرويد” وتدعو إلى حذفها فورًا
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ترند وسوشيال ميديا

“جوجل” تحظر 50 تطبيقًا على “أندرويد” وتدعو إلى حذفها فورًا

“جوجل” تحظر 50 تطبيقًا على “أندرويد” وتدعو إلى حذفها فورًا
٠٩:١٦:٣٥ م، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اكتشف فريق الأمان في Zscaler، تطبيقات تحتوي على برامج ضارة سيئة بما في ذلك خلل Joker المرعب.

وأعلنت شركة جوجل، اليوم، حذف التطبيقات البالغ عددها 50 تطبيقًا يجرى تنزيلها على “أندرويد”، وحذرت المستخدمين من تنزيلها، وطالبت بسرعة حذفها.

وإلى جانب Joker، تضمنت هذه التطبيقات أيضًا مخاطر أخرى بما في ذلك الإصابة بالبرامج الضارة لـ Coper والتي يمكنها اعتراض وإرسال الرسائل النصية القصيرة.

وكذلك إلغاء قفل شاشة الجهاز، ومنع عمليات إلغاء التثبيت والسماح للمهاجمين بالتحكم وتنفيذ الأوامر حسب “روسيا اليوم”.

وعثر على تهديد آخر داخل التطبيقات، وهو برنامج Facestealer الضار المعروف باستهداف مستخدمي “فيسبوك”، بشاشات تسجيل دخول مزيفة في محاولة لسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وشدد فريق الأمان  Zscaler: على أن متجر جوجل بلاي يعتبر عادة أحد أكثر المصادر أمانا للمستخدمين للعثور على تطبيقات “أندرويد” وتثبيتها. ومع ذلك، يستمر الفاعلون في تطوير تكتيكاتهم ويتمكنون من تحميل تطبيقات خطيرة مرتبطة بـ البرامج الضارة.

واكتشف فريق Zscaler ThreatLabz مؤخرًا تطبيقات تتضمن حالات متعددة من البرامج الضارة Joker وFacestealer وCoper التي تنتشر في السوق الافتراضية، نشرها عبر الرابط: ( هنا )

بينما أبلغ فريق ThreatLabz على الفور فريق Google Android Security بهذه التهديدات التي تم تحديدها حديثًا.

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أجهزة أندرويد تطبيقات ضارة سرقة البيانات الشخصية شركة حوجل متجر جوجل بلاي

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