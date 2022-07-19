الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أبرزها النعيرية والخفجي.. هذه المناطق مرشحة اليوم لوصول الحرارة لـ 50 درجة
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محليات

أبرزها النعيرية والخفجي.. هذه المناطق مرشحة اليوم لوصول الحرارة لـ 50 درجة

أبرزها النعيرية والخفجي.. هذه المناطق مرشحة اليوم لوصول الحرارة لـ 50 درجة
٠٣:١٢:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء تنبيها بشأن حالة الطقس على المنطقة الشرقية، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تدني في مدى الرؤية، وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر.

وتشمل الحالة المنطقة الشرقية في كل من الخفجي ـ القيصومة ـ النعيرية ـ حفر الباطن ـ قرية العليا.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، في تمام الساعة السادسة مساء من اليوم الثلاثاء.

الكلمات الدلالية:
50 درجة مئوية الخفجي المركز الوطني النعيرية

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