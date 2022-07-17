الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبطُ 30 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر

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ضبطتْ دورياتُ الأفواج الأمنية بمنطقة جازان (30) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر بمحافظة العارضة، وتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

جهود الداخلية

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/12/8 الموافق 2022/7/7 حتى 1443/12/14 الموافق 2022/7/13، أسفرت عن ضبط 10,401 مخالف، منهم 6786 مخالفاً لنظام الإقامة، و2444 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1171 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 203 أشخاص، 31% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 48 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 64,093 وافداً مخالفاً، منهم 60,483 رجلاً، و3610 نساء، فيما تمت إحالة 51,721 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3606 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,561 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.