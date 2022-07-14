الشيخ بندر بليلة يودع موسم الحج بتلاوة باكية (فيديو)

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ودع الشيخ بندر بليلة إمام الحرم المكي موسم الحج، بآيات بينات من الذكر الحكيم، بتأثر وخشوع، أثناء صلاة المغرب مساء الخميس من الحرم المكي الشريف.

وقرأ الشيخ بندر بليلة آيات من سور الحج {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ} (الحج: 67).

يذكر أن ضيوف الرحمن أدوا طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجهزت الرئاسة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما جندت ‪كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام

من جهتها، أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث وفرت لهم جميع سُبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

وأوضحت أنها جندت الوكالة إمكاناتها وطاقاتها البشرية لخدمة زوار المسجد النبوي وتحقيق خطتها التشغيلية لهذا العام ١٤٤٣هـ والمنبثقة من خطة الرئاسة ورؤيتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.