مصادر: رئيس سريلانكا يغادر البلاد جوا إلى جزر المالديف

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا غادر البلاد جوا إلى جزر المالديف.

وأضافت المصادر، أن الرئيس راجاباكسا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية متوجهة إلى جزر المالديف المجاورة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

في سياق متصل، أكد مسؤولو الهجرة لوكالة “فرانس برس” أن الزعيم البالغ من العمر 73 عاما وزوجته وحارسه الشخصي كانوا من بين أربعة ركاب على متن طائرة من طراز أنتونوف 32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي.

وكان حزب المعارضة الرئيسي في سريلانكا، أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيرشح زعيمه لرئاسة البلاد.

وأوضح مسؤول بالحزب أن حزب المعارضة الرئيسي في سريلانكا سيرشح زعيمه، ساجيث بريماداسا، لمنصب الرئيس المقبل للبلاد عندما تجرى الانتخابات في البرلمان في 20 يوليو الجاري، بحسب “رويترز”.

مكتب رئيس وزراء سريلانكا أكد، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل ويكر مسينج بأنه سيستقيل، كما أعلن في السابق.

وأشار مسؤولو الهجرة في سريلانكا إنهم منعوا شقيق الرئيس ووزير المالية السابق، باسل راجاباكسا، من السفر خارج البلاد، مع تصاعد الغضب على الأسرة الحاكمة بسبب أزمة اقتصادية منهكة.

وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ استقلال هذه الجزيرة عام 1948، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة.