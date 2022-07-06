من النوادر التاريخية.. رسمة ثلاثية الأبعاد لمكة المكرمة عمرها 177 عامًا

تواصل – فريق التحرير

نشرت دارة الملك عبد العزيز عبر صفحتها على “تويتر”، رسمة تاريخية نادرة ثلاثية الأبعاد لمكة المكرمة.

وتعود الصورة النادرة لـ 177 عامًا، حيث رسمها الرسام الهندي محمد عبدالله 1261 هـ- 1845 م، لتعكس منظرًا بديعًا للعاصمة المقدسة يتوسطها المسجد الحرام والكعبة المشرفة.

أول صورة ملونة للمسجد الحرام

وسبق أن نشرت دارة الملك عبد العزيز أول صورة ملونة للمسجد الحرام تم التقاطها عام 1952، من المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية.

وأظهرت الصورة، أعمال الإنشاءات في الحرم المكي، وكيف بدت الكعبة ومِنْ حولها المساكن والجبال المحيطة.

وتستعد مكة المكرمة لكسوة الكعبة المشرفة لحج هذا العام 1443هـ، حيث حِيكت في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوةً وتكريمًا.