سفارة المملكة بأستراليا تكرم مبتعثَيْن أنقذا مسنة وامرأة حاملًا على متن طائرة (صور)
تواصل – فريق التحرير
كرمت سفارة المملكة بأستراليا، مبتعثين تقديرًا لجهودهما التطوعية والإنسانية، عاكسين بذلك قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وعادات المملكة الأصيلة.
إنقاذ سيدة حاملاً ومسنة
وأشاد سفير المملكة لدى أستراليا السفير مساعد بن السليم، خلال تكريمه للمبتعثين الدكتور ملفي بن إبراهيم الخنجر، وإخصائي التمريض عبدالله بن نداء العنزي، بما قاما به من أعمال إنسانية، أسهمت في إنقاذ سيدة حامل على متن طائرة كانت متجهة من مدينة دبي إلى بروناي؛ حيث قام بتوليدها باستخدام أدوات أولية وأدوية بسيطة.
كما تمكن المبتعث في تخصص التمريض، عبد الله العنزي، من إنقاذ حياة مسنة في أستراليا، حيث وصفت إدارة مستشفى أوستن في ملبورن موقفه بالبطولي.
#تكريم | قام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #أستراليا السفير/ مساعد بن ابراهيم السليم بتكريم المبتعثين
– د. ملفي بن ابراهيم الخنجر
– الأستاذ/ عبدالإله بن نداء العنزي
تقديرا لجهودهم التطوعية والإنسانية عاكسين بذلك قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا #السعودية الأصيلة. pic.twitter.com/9KKJ0L1IVX
— Saudi Embassy in Australia (@KSAembassyAUST) July 1, 2022