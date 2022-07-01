رئيس أوكرانيا يعلق على انسحاب روسيا من جزيرة الثعبان

تواصل – وكالات:

علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على انسحاب القوات الروسية من جزيرة زمييني “الأفعى” الأوكرانية في البحر الأسود، مؤكدا أن الانسحاب لا يضمن أمن بلاده.

وأوضح رئيس أوكرانيا، في بيان له مساء أمس الخميس، إن “جزيرة الثعبان نقطة استراتيجية، وهذا يغير الوضع الاستراتيجي في البحر الأسود بشكل كبير”.

وتابع زيلينسكي “لكن ذلك لا يضمن الأمن”، ولم يستبعد عودة القوات الروسية إلى الجزيرة، لكنه أعرب عن نجاحات أخرى للقوات الأوكرانية، مضيفا أن “الوضع في دونباس لا يزال صعبا للغاية”.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الخميس انسحاب القوات الروسية من جزيرة الثعبان التي سيطرت عليها منذ 24 فبراير، أول أيام العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت روسيا أن الانسحاب من جزيرة الثعبان “بادرة حسن نية” لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا، بحسب ” روسيا اليوم”.