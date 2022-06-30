لماذا لا يجب لمس قمة رأس الطفل حديث الولادة.. وما أهمية «اليافوخ»؟

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حذر الكاتب والباحث عبدالرحمن المعيذر من خطورة لمس قمة رأس الأطفال حديث الولادة، لاسيما في الأشهر الأولى بعد ولادتهم.

وقال المعيذر، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “يولد الطفل بمناطق لينة وطرية في الرأس تسمى “اليافوخ” وهو عبارة عن عدد من النقاط اللينة في جمجمة الرضيع، وبسبب هشاشتها الشديدة فأي ضغط عليها قد يتسبب بأضرار جسيمة في المخ في الواقع فإن عظام “اليافوخ” لا تلتحم تماماً إلا بعد مرور سنة ونصف من حياة الرضيع ولذلك يفحص الأطباء رأسه للتأكد من عدم انغلاق “اليافوخ”.

وتابع أن انغلاق اليافوخ مبكرًا، أي في الشهور الأولى من عمر الطفل، قد يعرض الأطفال لعديد من المخاطر الصحية.

واستطرد المعيذر قائلا: “قد يتساءل البعض، لماذا يكون مخ الرضيع بلا حماية كافية، بينما تتمتع باقي أعضائه بعظام متينة لحمايتها”؟

وأجاب قائلا: “السبب هو.. تساعد هذه المناطق اللينة في “اليافوخ” لدى الجنين على الخروج بسهولة عند عملية الولادة، عن طريق تغيير شكل الرأس بما يناسب وضعه داخل قناة الولادة، وهو ما يستحيل حدوثه إذا كانت عظام الجمجمة صلبة متماسكة”.

وأوضح “كذلك فإن المناطق المتباعدة وغير المتلاحمة في اليافوخ عند الرضع في الفترة الأولى من حياته تساعد على منح دماغ الطفل فرصة للنمو والتمدد في داخل الرأس”.