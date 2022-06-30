الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
المرور: 3 خطوات لإصدار رخصة قيادة بدل فاقد
الإعلان رسميًا عن مدة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
المملكة تعلن حزمة من المشاريع التنموية في اليمن
لماذا لا يجب لمس قمة رأس الطفل حديث الولادة.. وما أهمية «اليافوخ»؟
بايدن: روسيا لن تنتصر على أوكرانيا طالما نفعل هذه الشيء
صندوق الاستثمارات يُعلن إطلاق شركة تأجير الطائرات “AviLease”

الطفل

لماذا لا يجب لمس قمة رأس الطفل حديث الولادة.. وما أهمية «اليافوخ»؟

لماذا لا يجب لمس قمة رأس الطفل حديث الولادة.. وما أهمية «اليافوخ»؟
٠٥:٥١:١٨ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الكاتب والباحث عبدالرحمن المعيذر من خطورة لمس قمة رأس الأطفال حديث الولادة، لاسيما في الأشهر الأولى بعد ولادتهم.

وقال المعيذر، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “يولد الطفل بمناطق لينة وطرية في الرأس تسمى “اليافوخ” وهو عبارة عن عدد من النقاط اللينة في جمجمة الرضيع، وبسبب هشاشتها الشديدة فأي ضغط عليها قد يتسبب بأضرار جسيمة في المخ في الواقع فإن عظام “اليافوخ” لا تلتحم تماماً إلا بعد مرور سنة ونصف من حياة الرضيع ولذلك يفحص الأطباء رأسه للتأكد من عدم انغلاق “اليافوخ”.

وتابع أن انغلاق اليافوخ مبكرًا، أي في الشهور الأولى من عمر الطفل، قد يعرض الأطفال لعديد من المخاطر الصحية.

واستطرد المعيذر قائلا: “قد يتساءل البعض، لماذا يكون مخ الرضيع بلا حماية كافية، بينما تتمتع باقي أعضائه بعظام متينة لحمايتها”؟

وأجاب قائلا: “السبب هو.. تساعد هذه المناطق اللينة في “اليافوخ” لدى الجنين على الخروج بسهولة عند عملية الولادة، عن طريق تغيير شكل الرأس بما يناسب وضعه داخل قناة الولادة، وهو ما يستحيل حدوثه إذا كانت عظام الجمجمة صلبة متماسكة”.

وأوضح “كذلك فإن المناطق المتباعدة وغير المتلاحمة في اليافوخ عند الرضع في الفترة الأولى من حياته تساعد على منح دماغ الطفل فرصة للنمو والتمدد في داخل الرأس”.

الكلمات الدلالية:
أهمية  اليافوخ الطفل الرضيع اليافوخ رأس الطفل الرضيع ما هو اليافوخ

مواد ذات صلة

المزيد
«الخضيري»: تربية الأبناء ليست «تغذية وتسمين» .. بل تعليم وتدريب وتهذيب

«الخضيري»: تربية الأبناء ليست «تغذية وتسمين» .. بل تعليم وتدريب وتهذيب

منذ شهر واحد
يا باغي الخيرِ أَقبِل.. ويا باغي الشر أَقصر

يا باغي الخيرِ أَقبِل.. ويا باغي الشر أَقصر

منذ 3 أشهر
الكذب .. أحط الأفعال ولو كان مزاحًا

الكذب .. أحط الأفعال ولو كان مزاحًا

منذ 3 أشهر
نصيحة مهمة للوالدين لتهيئة الأبناء للتعامل مع «التوتر»

نصيحة مهمة للوالدين لتهيئة الأبناء للتعامل مع «التوتر»

منذ 3 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *