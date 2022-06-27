مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1443هـ، هجرية الموافق 28 يونيو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:14
المدينة – 4:05
الرياض – 3:36
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:46
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:07
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:45
الرياض – 8:17
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:16 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:06 بمشيئة الله.