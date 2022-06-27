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تأثير الصدقة على البر والفاجر.. ببساطة هذا ما تفعله
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ثقافية

تأثير الصدقة على البر والفاجر.. ببساطة هذا ما تفعله

تأثير الصدقة على البر والفاجر.. ببساطة هذا ما تفعله
١٢:٠٨:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تأثير الصدقة على الإنسان سواء كان برا أم فاجرا.

وقال الشيخ الخثلان على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”: “احرص على ألا يمر عليك يوم إلا وتصدقت فيه لله بصدقة ولو كانت يسيرة حتى يشملك دعاء الملَك (اللهم أعط منفقاً خلفا).

وأضاف الخثلان: قال ابن القيم – رحمه الله -: (للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر.. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم ،وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه).

الكلمات الدلالية:
البر والفاجر الخثلان الصدقة تأثير الصدقات

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