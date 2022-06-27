“الصحة” تُعلن تسجيل 1,076 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر 24 ساعة، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 1,076 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 983 حالة، وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 792,860 حالة، من بينها 9,696 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 773,962 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9,202 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.