الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة
لأول مرة منذ 1918.. روسيا تتخلف عن سداد ديونها
اليوم.. 3 مناطق تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
“سكني” يُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن باقات الدعم السكني
“الصحة” تُعلن تسجيل 1,076 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة
واشنطن تعتزم فرض قيود على إصدار التأشيرات لـ 500 مسؤول روسي

أحدث الأخبار

“الصحة” تُعلن تسجيل 1,076 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة

“الصحة” تُعلن تسجيل 1,076 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة
٠١:٠٧:٠٥ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر 24 ساعة، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 1,076 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 983 حالة، وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 792,860 حالة، من بينها 9,696 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 773,962 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9,202 حالة.

ونصحت الوزارة  الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
حالات التعافي فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تدرس وضع ضوابط لمنع الأطباء من تصوير مريضاتهم على «سناب»

«الصحة» تدرس وضع ضوابط لمنع الأطباء من تصوير مريضاتهم على «سناب»

منذ 5 سنوات
«العمل»: تطوير آليات القضاء على الإتجار بـ«الأشخاص»

«العمل»: تطوير آليات القضاء على الإتجار بـ«الأشخاص»

منذ 6 سنوات
«الخدمة المدنية»: الدوام 5 ساعات في رمضان بالمصالح الحكومية

«الخدمة المدنية»: الدوام 5 ساعات في رمضان بالمصالح الحكومية

منذ 7 سنوات
«الصحة»: من حق مرافقي المرضى خارج المملكة صرف 600 ريال إعانة يومياً

«الصحة»: من حق مرافقي المرضى خارج المملكة صرف 600 ريال إعانة يومياً

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *