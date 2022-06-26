جريمة مروعة في الإمارات.. ينهي حياة زوجته المهندسة بـ 16 طعنة داخل مركبتها لسبب صادم

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الشارقة في الإمارات، جريمة بشعة بمقتل زوجة عشرينية تعمل مهندسة وتحمل الجنسية الأردنية، على يد زوجها الذي يحمل نفس الجنسية، لخلافات بينهما وطلبها الطلاق.

وكانت شقيقة الضحية، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تستنجد بعد أن أقدم زوج شقيقتها على قتلها بتسديد 16 طعنة لها لطلبها الطلاق.

ووفق بيان لشرطة الشارقة، فإن إدارة البحث والتحقيق الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تمكنت من كشف الجريمة والقبض على الجاني في خلال ساعتين بعد تلقيها البلاغ.

وأشارت الشرطة، إلى أنها عثرت على الزوجة مقتولة داخل مركبتها، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة، تبين أن زوجها قام بطعنها 16 طعنة أودت بحياتها، ثم قاد المركبة وتركها في مكان آخر.

وأعلنت الشرطة ضبط القاتل في أحد الشواطئ، بعد أن حاول الهروب عن أعين الشرطة.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، أنها تابعت من خلال السفارة الأردنية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي الأنباء التي انتشرت، عن مقتل سيدة على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إنه جرى التواصل مع ذوي المرحومة وتقديم التعازي وصادق المواساة لهم بهذا المصاب الأليم، وعرض كل المساعدة الممكنة.