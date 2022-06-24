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انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجًا شرق محافظة أبين في اليمن
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دولي

انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجًا شرق محافظة أبين في اليمن

انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجًا شرق محافظة أبين في اليمن
١١:١:١١ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات

استهدف انفجار،حافلة نقل جماعي للحجاج اليمنيين بمديرية مودية شرق محافظة أبين جنوب اليمن، فيما تضاربت الأنباء بشأن طبيعته، دون وقوع خسائر بشرية.

ووفقًا لمصادر أمنية يمنية، فإن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية أثناء مرور حافلة تنقل ركاب من الحجاج في مديرية مودية بمحافظة أبين، حسب موقع روسيا اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الأضرار التي خلّفها الانفجار كانت خفيفة جدًا، إذ تعرّض عدد من ركاب الحافلة لإصابات طفيفة، إضافة إلى تعرض الحافلة التي تقلّهم لأضرار سطحية في زجاج النوافذ وأضرار في بدن الحافلة.

الكلمات الدلالية:
ابين الحوثيين اليمن مليشيا الحوثي

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