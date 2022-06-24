خطيب المسجد الحرام: في الحج يتجلى مشهد وحدة المسلمين وأخوتهم (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

قال الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام، إن موسم الحج ركن الإسلام العظيم، حيث فاحت أنسامه ولاحت أعلامه على الأمة الإسلامية.

وأكد “بليلة”، في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، أنه في الحج يتجلى مشهد الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية، لافتا أن الحج رحلة قدسية ونفحة أنسية وصفاء وبرٌّ وطهارة.

ودعا إمام وخطيب المسجد الحرام، المسلمين لإحياء أيام عشر ذي الحجة بالطاعات والخيرات، طالبًا من الله عز وجل أن ييسر للحجاج أداء مناسكهم.

واستعدت المملكة لاستقبال مليون حاج هذا العام، وشهدت الخدمات في المسجد الحرام تطورا كبيرا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.

وسخرت رئاسة شؤون الحرمين من خلال وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة إرشاد السائلين، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال توفير جهاز الروبوت التوجيهي للقاصدين الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.