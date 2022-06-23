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رئيس “السلامة المرورية” سابقًا: ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف يعرضهم لهذه المخاطر (فيديو)
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رئيس “السلامة المرورية” سابقًا: ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف يعرضهم لهذه المخاطر (فيديو)

رئيس “السلامة المرورية” سابقًا: ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف يعرضهم لهذه المخاطر (فيديو)
١١:١:٣٤ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حذر رئيس اللجنة العامة للسلامة المرورية سابقًا صالح الغامدي، من ترك الأطفال وحدهم داخل السيارة، قائلاً إن هذا التصرف يؤدي إلى كوارث لا تُحمد عقباها.

وأوضح الغامدي، في تصريحات لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن درجة الحرارة في موسم الصيف تصل إلى 50 درجة، وإذا كانت السيارة مغلقة فيمكن أن يُصاب الطفل من حرارة السيارة، وحرارة الجو، وقلة الأكسجين، يصاب باختناق وترتفع نبضات القلب، وإذا ترك أوقاتًا معدودة ربما يلفظ أنفاسه.

وأشار إلى أن نسيان الآباء لأطفالهم داخل السيارة إهمال يؤدي إلى الموت، محذرًا من تركهم مهما كانت الأسباب لأن الطفل قد يصاب بالخوف والذعر.

وأشار إلى احتمال ضياع الطفل حال تركه بمفرده داخل السيارة، حيث إنه قد يفتح باب السيارة ويسير في اتجاهات لا يعلمها، الأمر الذي يعرضه لخطورة الخطف

كانت منظمة “Kids and Car Safety”، قد حذرت من ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف، مشيرةً إلى أن حوالي 38 طفلًا يموتون سنويًا جرّاء هذه العادة الخاطئة، حسبما ذكرت شبكة CNN.

الكلمات الدلالية:
الحرارة السيارة الصيف المملكة ترك الطفل في السيارة صالح الغامدي

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