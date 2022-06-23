الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
استشارية: لا يمكن التفريق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا لهذا السبب
لأول مرة منذ 20 عامًا.. حصاد رطب المدينة يتزامن مع موسم الحج 
لهذا السبب.. خبير طقس ينصح بقضاء إجازة الحج بالمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة
بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا
ألمانيا ترفع مستوى التأهب ووزير الاقتصاد يكشف مشكلة إمدادات الغاز
“الصحة” تُسجل 1002 إصابة جديدة بكورونا و1059 حالة تعافي

أحدث الأخبار

استشارية: لا يمكن التفريق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا لهذا السبب

استشارية: لا يمكن التفريق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا لهذا السبب
١٠:١:٠٥ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات، إنه: “لا يمكن التفريق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا نظرًا لتشابة الأعراض، ومن الضروري اتخاذ إجراءات العزل للمصابين”.

وشرحت البيات أن الأعراض بين المرضين تكون مماثلة، وربما تصل إلى حد التطابق، وتشمل الرشح والسعال وآلام الجسم والحمى، ولا يمكن التفرق بين الأمراض متشابهة الأعراض إلا بإجراء المسحة.

ونصحت استشارية الأمراض المعدية، بضرورة عزل العائلة بأكملها، إذا تأكد إصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا، وذلك كإجراء احترازي لحماية الجميع، منوهة عن أن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أصبح أقل ضررًا وحدة، وكذلك أعراضه بسيطة، لكنه مازال سريعًا جدًا.

ومن ناحية أخرى، ذات علاقة، أثبتت المملكة نجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث إنه قبل إجراءات العزل هناك بروتوكولات صحية تتمثل في الحصول على أحد الـ10 لقاحات المعلنة في موقع وقاية والذي أبلغت به جميع الدول، كذلك الحصول على فحص «كورونا» قبل الوصول بـ72 ساعة، وأن يكون عمر الحاج أقل من 65 عامًا.

فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إجراءات العزل لمصابي فيروس كورونا في حج هذا العام ستكون داخل خيام مقدمي الخدمة؛ إذ عمدت تلك الشركات إلى تخصيص نسب محددة من الخيام لإجراءات العزل.

وقال الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، قد لا نحتاج إلى هذا الإجراء مع وجود اللقاح والوعي الصحي بين الحجاج، بالإضافة للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة: “نتابع مقدمي الخدمة داخل المشاعر المقدسة وفي أي موقع، وفي حال وجود أي تقصير سيكون هناك عقوبات فورية قد تشمل تعويضات مباشرة للحاج الذي لم تُقدّم له الخدمة المطلوبة”.

الكلمات الدلالية:
الأمراض المعدية الأنفلونزا الموسمية الفيروسات بين الأطفال كورونا متحور أومكرون

مواد ذات صلة

المزيد
القصاص من إثيوبي قتل آخر بآلة حادة في شقراء

القصاص من إثيوبي قتل آخر بآلة حادة في شقراء

منذ 6 سنوات
ابتكار بطارية شفافة مزودة بلوح شمسي لشحنها

ابتكار بطارية شفافة مزودة بلوح شمسي لشحنها

منذ 7 سنوات
ولي العهد في تونس: عدم مواجهة التحديات بحزم سيؤدي لنتائج مؤلمة

ولي العهد في تونس: عدم مواجهة التحديات بحزم سيؤدي لنتائج مؤلمة

منذ 6 سنوات
 حريق يدمر محلين بسوق الجمعة في ينبع (صور) 

 حريق يدمر محلين بسوق الجمعة في ينبع (صور) 

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *