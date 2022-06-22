أمريكا تعتقل عالمًا مكسيكيًا بارزًا بتهمة التجسس لحساب روسيا

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قضت محكمة أمريكية، أول أمس، الحكم على عالم مكسيكي بارز، بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمة التجسس لحساب حكومة أجنبية، تعني روسيا، دون إخطار السلطات الأمريكية.

واعترف عالم الكيمياء الحيوية هيكتور كابريرا فوينتيس، البالغ من العمر 37 عامًا، في فبراير الماضي، بالتجسس لصالح روسيا، بعد أن جنّده مسؤول روسي في عام 2019.

ووفق وزارة العدل الأمريكية، كما نقل موقع “سكاي نيوز عربية”، أوقف فوينتيس في عام 2020 في ميامي بتهمة تجسسه لحساب موسكو على مصدر حكومي أمريكي.

وتستمر حرب المعلومات بين واشنطن وموسكو، منذ الحرب الباردة في منتصف القرن الماضي، وتعددت عمليات التجسس بين البلدين المتناحرين، كما تعددت عمليات كشف الجواسيس، وتبادل العناصر بين المعسكرين.