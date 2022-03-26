سقوط أربعة صواريخ روسية على مدينة لفيف الحدودية (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

سقطت اليوم السبت أربعة صواريخ روسية على مدينة لفيف، هذه المدينة الواقعة غرب أوكرانيا، وقد انتقلت إليها معظم الممثليات الديبلوماسية من كييف العاصمة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ألسنة الدخان وأثار القصف العنيف على المدينة التي تعتبر من أهم المنافذ على الحدود الأوكرانية إلى أوروبا؛ (عبر بولندا).

وفي وقت سابق اليوم؛ أعلنت سلطات مدينة لفيف الأوكرانية عن اندلاع حريق في مستودع نفط بضواحي المدينة جراء قصف صاروخي من قبل القوات الروسية.

وأضافت أن القصف الصاروخي في ضواحي المدينة لم يصب أهدافا مدنية.