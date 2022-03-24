«اليونيسيف»: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا تهجروا منذ بدء الغزو الروسي

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا من منازلهم منذ بدء الغزو الروسي لبلادهم في 24 فبراير.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في بيان إن شهرا من الحرب أدى إلى نزوح 4.3 مليون طفل، أي ما يفوق نصف تعداد الأطفال في أوكرانيا.

واضطر 1,8 مليون طفل للهجرة من البلاد وأصبحوا لاجئين، بينما نزح 2,5 مليون طفل داخل أوكرانيا؛ بحسب المنظمة.

من جانبها؛ أفادت المفوضية الأوروبية أن بولندا والنمسا وقبرص والتشيك وإستونيا هي دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه “أكبر التحديات” بشأن استقبال لاجئين قادمين من أوكرانيا.