وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصدر اشتراطات المتاجر المتنقلة

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عاصفة تتسبب في انقلاب سيارة عدة مرات.. شاهد ما حدث بعد ذلك

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“الغذاء والدواء”: تجنبوا استخدام منتجات التجميل عند ظهور هذه العلامات عليها

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