وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصدر اشتراطات المتاجر المتنقلة

تواصل- فريق التحرير:
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات المتاجر المتنقلة.
وأوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التفاصيل الكاملة والتي جاءت كالتالي:
بالنسبة للترخيص والمتاجر المتنقلة
قبل
عدم وجود آلية لإصدار ترخيص المتاجر المتنقلة
قلة الفئات المستهدفة بالخدمة
بعد
وضع آلية خاصة بإصدار ترخيص المتاجر المتنقلة إلكترونيا
شمل التنظيم الأسر المنتجة والحرفيين والمركبات المتنقلة
بالنسبة لمواقع البيع
قبل
عدم وجود معايير لتحديد مواقع المتاجر المتنقلة
عدم وجود ألية لتشغيل المواقع
تحمل الأمانات أعباء إنشاء مواقع المتاجر المتنقلة
بعد
إنشاء مواقع للمتاجر المتنقلة مكتملة الخدمات وفقا للمواصفات الفنية
إنشاء مواقع ذو جدوى اقتصادية
وضع متطلبات خاصة بالتشغيل
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
الرقابة والغرامات
قبل
عدم وجود آلية واضحة للإجراءات الرقابية على المتاجر المتنقلة
عدم وضوح الجزاءات والغرامات على المخالفات البلدية للمتاجر المتنقلة
بعد
تحديد آليات واضحة للرقابة متضمنة قوائم خاصة بالمراقبين
تحديد الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية للمتاجر المتنقلة.
#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكانتصدر اشتراطات المتاجر المتنقلة.pic.twitter.com/HuH8teVsBb
— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra)March 23, 2022