المملكة تحصد جميع الميداليات الذهبية في الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء 2022

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نجحت المملكة في حصد جميع الميداليات الذهبية في منافسات الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء 2022م.

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك امتدادًا للإنجازات التي يحققها طلاب وطالبات المملكة.

وانطلقت فعاليات الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء، الذي ينظّمه مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي يوم الأحد الماضي، واستمر لمدة خمسة أيام، وشارك فيه أكثر من 70 طالباً وطالبة من الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، إضافة إلى الجمهورية اليمنية؛ حيث تسهم في تنمية مهارات الطلاب والطالبات، وإثراء تجاربهم، وتوسيع دائرة اهتماماتهم؛ لتحقيق نتائج مشرفة في المسابقات العالمية.

يذكر أن الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء يتزامن مع اليوم الدولي للرياضيات الذي يوافق 14 مارس من كل عام، ويعد الأولمبياد أحد أهم المسابقات العلمية على المستوى الخليجي التي تؤهل طلبة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ للمشاركة في المنافسات العالمية للرياضيات والفيزياء.