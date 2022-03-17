لمختلف المؤهلات.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر 350 وظيفة

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح 350 وظيفة شاغرة للمواطنين من حملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس” فما فوق للعمل بكلاً من: “الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء”؛ في عدة مجالات متنوعة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* التخصصات المفضلة:
– إدارة.
– القانون.
– المالية.
– تسويق.
– الترجمة.
– الصيدلة.
– التمريض.
– المحاسبة.
– السكرتارية.
– إدارة أعمال.
– الموارد البشرية
– العلوم الطبية.
– العلوم الصحية.
– علوم الحاسب.
– علاقات عامة.
– أدب إنجليزي.
– نظم معلومات.
– تقنية معلومات
– الهندسة (عدة تخصصات)
– تخصصات تمريض وصيدلة.
– تخصصات صحية وطبية متعددة.
* أماكن العمل:
– الرياض
– القصيم
– الأحساء
– الدمام
– المدينه المنوره
– جدة
* مجالات العمل:
– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
– وظائف صحية / طبية / تمريض / صيدلة
– فرص تدريبية (منتهية بالتوظيف)
* بعض المسميات الوظيفية:
– مسؤول تطوير الأعمال
– موظف إدخال بيانات
– سائق
– مراسل
– مساعد اداري
– مساح كميات
– اخصائي توظيف
– مساعد لوجستي
– محاسب ثالث
– مساعد مهندس.
– مهندس معماري
– مهندس إنشائي / مدني.
– كاتب تقارير.
– مهندس كهرباء.
– مساعد مكتبي
– محلل الموارد البشرية
– فني حاسب
– مساعد رعاية
– مسئول نظم
– محلل برمجي
– فني اتصالات
– مدير الموارد البشرية
– فني مختبر الأسنان II
– فني التخدير II
– فني مختبر II
– مساعد تجاري.
– مساعد فني
– مرافق مرضى
– صيدلي II
* بالإضافة لأكثر من 150 وظيفة طبية وصحية في مختلف التخصصات.
* ملاحظات هامة:
1- يتم تحديث وإضافة الوظائف بشكل مستمر وعلى المتقدمين متابعة نظام التوظيف بشكل دوري.
2- يتم تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر.
3- يتم ترشيح والحاق المتقدمين (من لا تتوفر لديهم الخبرة) بـ (برامج تدريبية متخصصة) حسب التوفر والاحتياج – باستثناء الوظائف الطبية والصحية.
* التقديم:
– التقديم باكتمال العدد المطلوب عبر طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المتاحة، علماً بأنه سيتم تحديث الوظائف المتاحة بشكل مستمر.
– رابط التقديم: (اضغط هـنـا).