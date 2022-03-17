لمختلف المؤهلات.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر 350 وظيفة

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح 350 وظيفة شاغرة للمواطنين من حملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس” فما فوق للعمل بكلاً من: “الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء”؛ في عدة مجالات متنوعة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* التخصصات المفضلة:

– إدارة.

– القانون.

– المالية.

– تسويق.

– الترجمة.

– الصيدلة.

– التمريض.

– المحاسبة.

– السكرتارية.

– إدارة أعمال.

– الموارد البشرية

– العلوم الطبية.

– العلوم الصحية.

– علوم الحاسب.

– علاقات عامة.

– أدب إنجليزي.

– نظم معلومات.

– تقنية معلومات

– الهندسة (عدة تخصصات)

– تخصصات تمريض وصيدلة.

– تخصصات صحية وطبية متعددة.

* أماكن العمل:

– الرياض

– القصيم

– الأحساء

– الدمام

– المدينه المنوره

– جدة

* مجالات العمل:

– وظائف إدارية

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

– وظائف صحية / طبية / تمريض / صيدلة

– فرص تدريبية (منتهية بالتوظيف)

* بعض المسميات الوظيفية:

– مسؤول تطوير الأعمال

– موظف إدخال بيانات

– سائق

– مراسل

– مساعد اداري

– مساح كميات

– اخصائي توظيف

– مساعد لوجستي

– محاسب ثالث

– مساعد مهندس.

– مهندس معماري

– مهندس إنشائي / مدني.

– كاتب تقارير.

– مهندس كهرباء.

– مساعد مكتبي

– محلل الموارد البشرية

– فني حاسب

– مساعد رعاية

– مسئول نظم

– محلل برمجي

– فني اتصالات

– مدير الموارد البشرية

– فني مختبر الأسنان II

– فني التخدير II

– فني مختبر II

– مساعد تجاري.

– مساعد فني

– مرافق مرضى

– صيدلي II

* بالإضافة لأكثر من 150 وظيفة طبية وصحية في مختلف التخصصات.

* ملاحظات هامة:

1- يتم تحديث وإضافة الوظائف بشكل مستمر وعلى المتقدمين متابعة نظام التوظيف بشكل دوري.

2- يتم تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر.

3- يتم ترشيح والحاق المتقدمين (من لا تتوفر لديهم الخبرة) بـ (برامج تدريبية متخصصة) حسب التوفر والاحتياج – باستثناء الوظائف الطبية والصحية.

* التقديم:

– التقديم باكتمال العدد المطلوب عبر طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المتاحة، علماً بأنه سيتم تحديث الوظائف المتاحة بشكل مستمر.

– رابط التقديم: (اضغط هـنـا).