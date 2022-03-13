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حاكم لفيف الأوكرانية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 جراء القصف الروسي

حاكم لفيف الأوكرانية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 جراء القصف الروسي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حاكم مدينة لفيف الأوكرانية، مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 بالقصف الروسي الذي استهدف اليوم منشأة عسكرية غربي البلاد

وأوضح أن منشأة يافوريف العسكرية تعرضت لـقصف بـ 30 صاروخا من قبل الجيش الروسي.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت 99 طائرة و128 مسيرة و1194 دبابة ومدرعة و121 قاذفة صواريخ و443 قذيفة هاون

فيما كشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أنه تم تدمير 1226 مركبة قتالية و140 منظومة دفاعية و86 مروحية و60 خزان وقود و600 آلية عسكرية روسية.

وفي وقت سابق، كد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تبنّت نهجا مختلفا بشكل جوهري عن توجّهاتها السابقة خلال المفاوضات، لاقتًا إلى أنه فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على الوثوق بروسيا بعد هذه الحرب الدموية.

وكشف زلينسكي لأول مرة أن حوالي 1300 جندي أوكراني، قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدًا أن الجيش الروسي خسر نحو 12 ألف جندي من قواته.

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