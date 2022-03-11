الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز العاصمة الأوكرانية كييف
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجارات ضخمة تًسمع في العاصمة الأوكرانية كييف الآن.

وأكدت وزارة الدفاع الاوكرانية أن الجيش الروسي يحاصر العاصمة كييف من جميع الجهات، مشيرًا إلى وجود أدلة متزايدة على أن روسيا سيطرت على بلدة فولنوفاكا شرقي أوكرانيا.

وأوضحت أن القوات الروسية تستعيد جزءا كبيرا من قدرتها القتالية وتواصل الهجوم في كافة المحاور.

وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الروس يحاولون استعادة طرق تزويد لوجستي لوحداتهم لكن قواتنا لن تسمح لهم.

وأشار المندوب الأوكراني في مجلس الأمن، إلى أن موسكو والسفير الروسي يواجهون صعوبة في تقديم سرديتهم في هذا المجلس ضد أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى  بدعوتها إلى هذه الجلسة.

يأتي هذا في وقت دخلت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ16 وسط استمرار الجيش الروسي في محاصرة كييف وباقي المدن، وقرارت غربية بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

مواد ذات صلة

أمريكا: تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير

أمريكا: تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير

عاجل .. أوكرانيا: اختطاف الروس لعمدة ميليتوبول جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف

عاجل .. أوكرانيا: اختطاف الروس لعمدة ميليتوبول جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف

اتفاق بين روسيا وبيلاروسيا على التصدي لعقوبات الغرب

اتفاق بين روسيا وبيلاروسيا على التصدي لعقوبات الغرب

عاجل .. الخارجية الفرنسية: قلق بشأن الوضع النووي في أوكرانيا

عاجل .. الخارجية الفرنسية: قلق بشأن الوضع النووي في أوكرانيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>