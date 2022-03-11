عاجل .. انفجارات ضخمة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجارات ضخمة تًسمع في العاصمة الأوكرانية كييف الآن.

وأكدت وزارة الدفاع الاوكرانية أن الجيش الروسي يحاصر العاصمة كييف من جميع الجهات، مشيرًا إلى وجود أدلة متزايدة على أن روسيا سيطرت على بلدة فولنوفاكا شرقي أوكرانيا.

وأوضحت أن القوات الروسية تستعيد جزءا كبيرا من قدرتها القتالية وتواصل الهجوم في كافة المحاور.

وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الروس يحاولون استعادة طرق تزويد لوجستي لوحداتهم لكن قواتنا لن تسمح لهم.

وأشار المندوب الأوكراني في مجلس الأمن، إلى أن موسكو والسفير الروسي يواجهون صعوبة في تقديم سرديتهم في هذا المجلس ضد أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة.

يأتي هذا في وقت دخلت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ16 وسط استمرار الجيش الروسي في محاصرة كييف وباقي المدن، وقرارت غربية بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.