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جاءه والده في المنام وأوصاه بسداد ديونه.. الخثلان: كرامة لأبيكم

جاءه والده في المنام وأوصاه بسداد ديونه.. الخثلان: كرامة لأبيكم
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تواصل- فريق التحرير

لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصادقة، ولكن هناك فرق بين الرؤيا الصادقة التي يجيد تعبيرها الحاذقون في هذا العلم، وين أضغاث الأحلام.

أحد الأشخاص رأى مناما ووجهه للشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بقسم الشريعة في جامعة الإمام.

يقول أحد الأشخاص وهو مواطن من الرياض: ” رأيت والدي في المنام يوصيني بسداد الدين عنه فذهبت إلى المحل الذي أشار إليه وفعلا وجدت أن عليه دين 1500 ريال من ثلاثين سنة فسددت عنه فهل تبرأ ذمته بذلك؟”.

وأجاب الشيخ الخثلان: أن هذه الرؤيا رؤيا عظيمة وهي تدل على صلاح والدكم وهي بمثابة كرامة لأبيكم”.

وأضاف أنه بذلك تكون قد برأت ذمتكم  بذلك، حيث وثقتم في صاحب المحل، وسددتم ما يحتاط به لقضاء دين والدكم”.

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